Yayaya çarpmamak için durunca zincirleme kaza oldu

Adıyaman'da, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için duran otomobil zincirleme kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Saat Kulesi istikametinden Valilik istikametine gitmekte olan DH-898-KE plakalı Mercedes marka otomobil, Atatürk Bulvarı adliye binası karşısındaki yaya geçidinden geçmekte olan yayalara çarpmamak için durdu. O esnada aynı istikamete giden 02 AAL 771 plakalı Renault marka otomobil ile 07 DFH 53 plakalı Audi marka otomobil duran araca çarptı. Bir birine arkadan çarpan otomobiller zincirleme kazaya neden oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler ile vatandaşlar, kazanın olduğu yerde sürekli maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların yaşandığını, olay yerinde üst geçidin olmasından dolayı yaya geçidinin olmaması gerektiğini vurguladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.