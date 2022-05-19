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Yaylada hastalanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yaylada rahatsızlanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaylada rahatsızlanan yaşlı adam ekipleri harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar Köyü yakınlarında bulunan yaylada mide rahatsızlığı yaşayan 67 yaşındaki Aziz Karlık'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.


Aziz Karlık'ın bulunduğu bölgeye giden yolun olmaması dolayısıyla ambulans gidemeyince devreye UMKE, AFAD, jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri girdi. Harekete geçen ekipler, yürüyerek Aziz Karlık'ın bulunduğu noktaya geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz Karlık, daha sonra yayladan indirildi. Ekipler tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aziz Karlık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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