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Yaz Kur'an Kurslarına 9 bin öğrenci kayıt yaptırdı

Adıyaman il merkezinde Yaz Kur’un Kursuna 9 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Adıyaman il merkezinde Yaz Kur'un Kursuna 9 bin öğrenci kayıt yaptırdı.


Adıyaman merkezde İl Müftülüğüne bağlı 417 Kur'an kursunda, 183 imam ve müezzin kayyım, 133 kadrolu Kur'an kursu hocası ile 134 geçici öğreticinin görev aldığı yaz dönemi Kur'an kurslarında yaklaşık 9 bin öğrenci kayıt yaptırarak kurs görmeye başladı.


17 Haziran tarihinde “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun” temasıyla açılan Kur'an Kurslarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Öğrencilerimize Kur'an-ı Kerimi öğretmenin yanında, ahlak, ibadet, peygamberimizin hayatı gibi konularda eğitim veriliyor. Bunun yanında farklı sosyal etkinliklerde düzenlenmektedir” diye konuştu.

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