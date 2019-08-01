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Yaz kursu öğrencilerine ‘Trafik Eğitimi' verildi

Adıyaman Belediyesi ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, yaz döneminde eğitim gören anaokulu öğrencileri ile Kur-an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücüleri olan öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilmesi için hizmete açılan Trafik Eğitim Parkı miniklerden yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolu'nda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan Trafik Eğitim Parkının son misafirleri yaz döneminde eğitim gören anaokulu öğrencileri ile Kur-an Kursu öğrencileri oldu. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından ağırlanan ve trafik konusunda eğitimler verilen minik çocuklar, trafik polislerinin gözetiminde akülü araçlara binip trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.


İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in de ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendiği gezinin amacı hakkında bilgi veren öğretmenler ise çocukların trafik bilgi ve becerilerinin artırılması açısından oldukça güzel bir çalışmaya imza atıldığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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