Yazar Enes Osman Aba okuyucuları ile bir araya geldi

Adıyamanlı Şair-Yazar Enes Osman Aba, Şanlıurfa'da düzenlediği imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından fuar merkezinde düzenlenen 2.Ulusal Urfa Kitap Fuarına katılan Adıyamanlı Şair- Yazar Enes Osman Aba, okuyucularından büyük ilgi gördü. Okuyucularına yakın ilgi göstererek tek tek sohbet eden Yazar Aba, kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okuyucuları tarafından büyük bir sevgi ile karşılaştığını belirten Şair- Yazar Enes Osman Aba, düzenlenen kitap fuarının oldukça güzel geçtiğini, okuyucuları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.