Yazar Necati Atar öğrencilerle buluştu

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri tarafından davet edilen ve öğrenciler ile sohbet eden Yazar Necati Atar, kitap okumanın önemine değindi.

Necati Atar konuşmasında, “İnsan okumadan, yeryüzünde bir tek kendisinin acılar çektiğini, bir tek kendisinin toplum tarafından anlaşılmadığını ve umutsuzluğa kapılanın ya da hayalleri olanın bir tek kendisi olduğunu düşünür. Ama kitapla tanıştıktan sonra dünyanın her yerinde kendisine benzer insanlar olduğunu ve dünyanın her yerinde acının, özlemin, umudun dilinin aynı olduğunu öğrenir. Daha İlkokuldan itibaren okuduklarımdan şunu anladım ki yeryüzünde yalnız olan, yoksul olan, acı çeken, hayal kuran bir tek ben değilim. Dünyanın her karış toprağında benden daha yalnız, daha yoksul, daha çok acı çeken milyonlarca insan var. Bunu anlamak için o ülkelere, o şehirlere, o köylere gitmem gerekmiyordu. O insanların yaşadıklarını anlatan kitaplar okumam yeterliydi. Okudukça Dünyanın her yerinde benimle aynı kaderi paylaşan, hatta benden daha çaresiz olan insanların olduğunu gördüm. Bunu birilerinden dinleyerek ya da film izleyerek değil, okuyarak öğrendim. Hiç tanımadığım, bilmediğim, görmediğim insanlar için acı çektim Onlar mutlu olsunlar diye dua ettim. Onlar üşüdüklerinde daha çok üşüdüm onlar sevindiğinde onlardan daha çok sevindim. Okudukça yalnız olmadığımı hissettim. Kitapların diliyle tanışınca dünyanın bütün dillerinde ortak olan bazı değerler olduğunu anladım. Siz de okuyunca dünyanın bir tek sizden ibaret olmadığını ve sizin için umutlanan ya da üzülen birileri olduğunu görecek ve o hiç tanımadığınız insanlar için dünyanızda bir yer açacaksınız. Göreceksiniz ki, her insan bir kitap her kitap bir dünyadır” dedi.

Öğrencilere asla umutlarını kaybetmemeleri konusunda da tavsiyelerde bulunan Atar, günümüz şartlarında meslek sahibi olmanın birçok fakülte bitirmekten daha önemli olduğunu söyledi.

Yazar Necati Atar, son olarak geçtiğimiz hafta yayınlanan “Düşümde Portakal Bahçeleri” kitabı üzerine öğrencilerle sohbet etti.