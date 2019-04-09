Yazar Necati Atar'ın yeni kitabı çıktı

Adıyamanlı Yazar Necati Atar'ın “Düşümde Portakal Bahçeleri” öykü kitabı çıktı.

Yazar Necati Atar'ın 3. Kitkabı olan ‘Düşümde Portakal Bahçeleri' isimli kitap, kimi zaman gülümseten kimi zamansa mutlu sonlardan çok uzakta hikayelerden oluşan kitap internet üzerinden satışa sunuldu.

Yazar Necati Atar bu eserinde okurlarına, herkesin bildiğini birbirinden sakladığını hatırlatıyor. İnsanı anlatıyor. İnsanın insana ettiğini, dokunuşlarını, keder ve yalnızlıklarını, sürüklenişlerini, sıkışıp kalmışlığını, mizah ve ironi ile hayatın kalbine dokunuyor. Geniş bir yelpazede, kimi zaman gülümseten kimi zamansa mutlu sonlardan çok uzakta hikayeler yazıyor yazar. Anlatımındaki açıklığı, toplumsal sorunlara yönelik dikkatli ve eleştirel tutumu, öykülerini okuru kahkahaya boğacak bir mizahla süslüyor.

Bengisu Yayınlarından çıkan Kitap 12 öykü ve 157 sahifeden oluşuyor.