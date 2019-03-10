Yazar şair Çelik okurlar ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Okumak Güzeldir" Projesi kapsamında, okur-yazar buluşmaları çerçevesinde bir söyleşi gerçekleştiren Çelik, kitap okumanın insanoğlunun kişisel gelişimini, fikir yapısını ve hayal dünyasını geliştirdiğini belirtti.

Adıyaman Yeni Mahalle Cemevinde düzenlenen söyleşide konuşan Yazar Çelik, bazı ülkelerin kitap okuma oranlarını vererek, gelişmişlik düzeyinin kitap okuma ile bire bir örtüştüğünü söyledi. Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise yaptığı konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yürütülen proje kapsamında oluşturulan kitap kafenin her zaman okurlara açık olduğunu, ortamın kitap okumaya veya ders çalışmaya müsait olduğunu belirterek, özellikle gençlerin bu imkanı iyi değerlendirmelerini istedi.

Başkan Tanrıverdi, "Okumak Güzeldir Projesi kapsamında kitap okumaya uygun hale getirilen geniş salonumuz okurlarını bekliyor. Okur-yazar buluşmalarımız ise vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarımızdandır. Davetimize iştirak eden Fahrettin Çelik'e teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğe Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.