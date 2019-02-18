Yazarlar kütüphanede bir araya geldi

Adıyaman'da yazarlar ‘Okumak Nedir ve Kütüphanelerin Okuma Alışkanlığına Katkısı Ne Olmalıdır' konulu etkinlik kapsamında İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Adıyaman'da yayın hayatını sürdüren www. adiyamanlilar.net isimli haber sitesinin yazarları ‘Okumak Nedir ve Kütüphanelerin Okuma Alışkanlığına Katkısı Ne Olmalıdır' sohbetini Adıyaman İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdi. Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilin sohbet toplantısına yazarlar katıldı.

Okuma-yazma alışkanlıklarını nasıl edindiklerini ve esin kaynaklarını anlatan yazarlar, okumayla ilgili birbirinden ilginç anılarını paylaştı.

Kütüphanelerin öneminin vurgulandığı sohbette, toplumun bütün eğitim-öğretim faaliyetlerinin sadece okullarda verilen biçimsel eğitimle sınırlı kalmayıp dolayısıyla eğitim kurumlarının dışında eğitim sağlayıcılarına da ihtiyaç duyulduğunun tespiti yapıldı. Bu noktada kütüphanelere büyük bir görev düştüğü gibi günümüzde bilgiye erişimin çok kolay sağlanabildiği internet yazarlarına da ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yazarlar, halkta karşılığı olan konuları seçmek, merak uyandırmak, farkındalık oluşturacak dikkat çeken ifadelere yer vermek, farklı sosyo-ekonomik çevreden gelen kişilerin gelişim göstergelerini eşitlemeye çalışmak, yapısal kırılganlığı azaltmak gerektiğine, kütüphaneler açısından ise güncel yayınlarla desteklemek, donanımlı personeller tarafından hizmetin sunulması, herkesin eşit fırsat ve imkanlara sahip olmadığı düşünüldüğünde kütüphaneler kaynak konusunda bu açığı kapatabileceği, kütüphanelere erişim sağladığında insanlar arasında akademik gelişim göstergeleri eşitlenebilir ve yapısal kırgınlıklar azaltılabileceği ifade edildi.

Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut, “Kendi hayatlarından yol göstericiliğe açılan bir gidişatta bizde kendi yönümüzü bulmaya çalıştık. Teşekkürler, katkı sunan bu önemli değerlerimize” diye konuştu.