Yediyaman sanat etkinlikleri ödülleri sahiplerine verildi

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen ödül töreni programına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, milli eğitim şube müdürleri, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği ödül töreni öncesinde şiir ve tiyatro gösterilerinde derece yapan öğrenciler tarafından gösteriler yapılıp şiirler okundu. Bir birinden güzel şiirlerin okunduğu ve tiyatro gösterilerinin yapıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Öğrencilerin yapmış olduğu tiyatro gösterileri esnasında izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Gösterilerin ardından müzikli gösteri dalında 12 anaokulu, şiir ve tiyatro dalında 23 ilkokul, 32 ortaokul 13 lisenin yer aldığı toplam 3 kategoride derece elde eden okul öğrencilerine protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.