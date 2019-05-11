Yemek kursunda yapılan yöresel yemekler iftar sofrasında

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden unutulmaya yüz tutmuş bazı yöresel ev yemekleri, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarla uygulamalı olarak öğretiliyor.

Kursiyerler, öğrendikleri yöresel yemekleri kendileri hazırlayarak ilçe halk eğitim merkezinde iftar programı düzenledi. Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açılan aşçı çırağı ve aşçı yardımcısı kursuna katılan kursiyerler, masa düzeninin ne olduğu, yöresel yemeklerin pişirilmesi, ve mutfaktaki hijyen kurallar öğretiliyor.

Kahta Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçılık kursu, birçok aşçı adayının katılımı ile devam ediyor. Bazı ev hanımları kursta aldıkları eğitim ile hem evdeki yemek kültürüne zenginlik katıyor, hem de kurs bittikten sonra alacakları sertifika ile kendilerine iş istihdamı sağlama fırsatı buluyor.

Usta Öğretici Aşçı Sinan Yılmaz'ın kursiyerlere uygulamalı olarak yaptığı aşçılık kursunda, yöresel ve birçok bölgeye ait tatlar öğretiliyor. İlçede unutulmaya yüz tutmuş yemeklerden Kulutık, Danreş, Balcanedev, melkute, içli köfte, çörekler ve şılıki gibi birçok tatlı çeşidi de öğretiliyor.

Yöresel yemeklerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Usta Öğretici Aşçı Sinan Yılmaz, “Kursiyerlerimize unutulmuş yöresel yemeklerimizin nasıl hazırlandığını öğretiyoruz. Bu anlamda aşçı çırağı ve aşçı yardımcısı kursu veriyoruz. Bunun yayında da masa düzeninin ne olduğu, yöresel yemeklerin pişirilmesi ve mutfaktaki hijyen kurallarını da uygulamalı olarak gösteriyoruz. Kursu bitirip belge alan kursiyerlerimiz istedikleri firmada iş bulabiliyorlar. Bu belge ile ayrıca işyeri açma, lokanta kafeterya gibi yerleri de işletebilecekler” dedi.

Yöresel yemeklerin bölge turizmine de katkı sağlayacağını vurgulayan İlçe Halka Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, “Dört yıldır açılan kursumuzda bugüne kadar 350 kişi eğitim görerek sertifika aldı. Kursiyerlerimiz aldıkları bu sertifikalarla Kahta OSB başta olmak üzere birçok yerde istihdam edildi. İşe yerleşti. Bugün kurumumuzda kurs gören, aşçılık kursundaki kursiyerlerimiz bölgemizin kültürüne has olan yöresel yemekleri hazırlayıp hep beraber iftar yaptık. Kursiyerlerimiz, kursta öğrendiklerini bugün bize uygulamalı olarak gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırlamışlar. Aslında bugün burada bir Anadolu sofrasını paylaştık. Çünkü yöremize has lezzetli yemeklerimiz var. Biliyorsunuz bazı yemeklerimiz unutulmaya yüz tutmuştu. Kursiyerlerimiz, burada öğrendikleri yemek kültürümüzü sürdürerek bölgemizin turizmine de ayrıca bir katkı sunacaklarını inanıyorum” diye konuştu.

Kahta Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, gazeteciler ve kursiyerler katıldı.