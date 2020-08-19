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Yeni atanan şube müdürleri göreve başladı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkan şube müdürleri görevine başladı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkan şube müdürleri görevine başladı.


Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak ataması yapılan Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun, kurum personeliyle tanışarak birim çalışmaları hakkında bilgi aldı.


İlçedeki eğitim öğretim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara başlayan Şube Müdürleri Mehmet Türk ve Mesut Çoşkun, “geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla çalışacağız. Öğrencilerimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için okul müdürleri ve öğretmenlerimizle gerekli istişareleri yaparak çalışmalarımızı yürüteceğiz” şeklinde konuştu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise, “Daha önce farklı ilçelerde şube müdürlüğü görevi yürüten arkadaşlarımızın tecrübesi ve birikimleriyle yeni görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Güzel dostluklar içerisinde ilçemizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin kalkınmasının en önemli unsurlarından biri eğitimdir. Bizlerde ülkemizin gerek kalkınması gerek ise çocuklarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak adına çalışacağız. Yeni görevlerinin hem kendileri için hem de milli eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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