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Yeni Besni Mahallesi kısmi karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde artan korona virüs (Covid-19) vakasa sayısı nedeniyle Yeni Besni Mahallesinde bazı cadde ve sokakları karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde artan korona virüs (Covid-19) vakasa sayısı nedeniyle Yeni Besni Mahallesinde bazı cadde ve sokakları karantina altına alındı.


Besni Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Normalleşme sürecine geçtiğimiz bugünlerde ilçemize bağlı Yeni Besni Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu vatandaşlarımızda pozitif vakalar tespit edilmiştir. İlçemizde karantina altına alınan yeni ikametler bulunmaktadır. Çevremizde illerdeki vakaların durumu özellikle ilçemizi de etkilemektedir. Özellikle Gaziantep ve Adıyaman'dan gelen misafirlerimiz konusunda hassas olmanız gerekmektedir” ifadelerini kullanıldı.

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