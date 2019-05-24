Yeni Dünya Vakfı yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ile Adıyaman il yönetimi, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan YDV Genel Başkanı Göksu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın Adıyaman için önemli işlere imza atacağını söyleyerek, kendisine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kılınç ise Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'ya ve il yönetimine teşekkür etti.