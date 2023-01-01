Yeni kaymakamlık ek binasında korkutan yangın

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yapımı devam eden kaymakamlık ek binasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde yapımı devam eden inşaat halindeki Samsat Kaymakamlık ek binasında kaynak yapım esnasında yangın meydana geldi. Dış cephe yalıtımlarının alev almasıyla burada bulunan çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere de müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yeni kaymakamlık binası inşaatında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.