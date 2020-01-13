Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'la paylaştı

Mahallenin sorunlarının konuşulduğu, vatandaşların dertlerini, isteklerini ve önerilerini doğrudan belediye başkanına aktarabildiği toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin ve belediyedeki bazı birim müdürleri de katıldı. Toplantı, Yeni Mahalle'deki Cem Evi'nde gerçekleşti.

Mahalle sakinleri, mahallelerinin sorunlarını anlatıp, görüş ve önerilerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden sonra Mahalle Muhtarı Doğan Gezer'den de bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada, misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti. Başkan Kılınç, “Güzel bir sohbet ve istişare ortamı oldu. Mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.