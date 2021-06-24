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Yeni Mahalle sokakları asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince birçok noktada sürdürülen asfaltlama çalışması Yeni Mahalle’ye bağlı sokaklarda da devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince birçok noktada sürdürülen asfaltlama çalışması Yeni Mahalle'ye bağlı sokaklarda da devam ediyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bu yaz oldukça yoğun geçecek olan asfaltlama çalışmalarına Yeni Mahallede devam ettiklerini belirterek, Koşu Parkı civarındaki çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.


Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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