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Yeni mahallede altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi, Yeni mahallede sürdürdüğü altyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri Yeni mahallede altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Mahallenin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için 600'lük yağmursuyu hattı döşeyen ASKİM Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, şehir genelinde sürdürülen altyapı hattı yenileme çalışmalarının Yeni Mahallede de devam ettiğini bildirerek, “Mahallede 600'lük yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede özellikle kış mevsiminde yağan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olan sel olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor” diye konuştu.


Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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