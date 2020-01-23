Yeni Mahallede hummalı çalışma

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin tüm mahallelerinde sürdürülen temizlik seferberliğinin son adresi Yeni Mahalle oldu. 60'a yakın personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, seferberlik kapsamında Yeni Mahalle'deki tüm sokakların tek tek temizlendiğini belirterek, Adıyaman Belediyesi olarak geçen yıl başladığımız temizlik seferberliği projesi kapsamında bütün mahallelerimizde genel temizlik çalışması yapıyoruz. Projemizin son durağı Yeni Mahalle oldu. Mahalledeki tüm sokakları tek tek temizleyen ekiplerimiz, çalışmalarını önümüzdeki günlerde diğer mahallelere de kaydırarak, bu projeyi şehrimizin tamamına yayacak" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve temizlik personeline teşekkür etti.