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Yeni Mahalle'de tahrip olan yollar yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle’de tahrip olan noktalarda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle'de tahrip olan noktalarda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılı asfalt programında yer alan birçok noktada gerçekleştirilecek olan çalışmalardan bir tanesi olan Yeni Mahalle 2636 numaralı sokakta asfalt öncesi freze çalışmaları devam ediyor.


Freze çalışmalarından hemen sonra asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

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