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Yeni Mahalle'de tenis kortu çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, şehrin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahalle’ye 6 adet tenis kortu yapılacak.

Adıyaman Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, şehrin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahalle'ye 6 adet tenis kortu yapılacak.


Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, şehrin en kalabalık mahallelerinden Yeni Mahalle'de, 6 tane tenis kortu yapılması için çalışmalara başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destekleriyle yapılan kortların inşaat çalışmalarla hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ikisi yenileme toplam altı adet tenis kortu için kolları sıvadıklarını müjdeledi.


Zemin betonlarının döküldüğü çalışmaların kısa süre çerisinde bitirilmesini hedeflediklerini de söyleyen Başkan Kılınç, “Ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği özelliklere sahip olacak şekilde yapılacak olan tenis kortlarıyla halkımız, tenis sporuyla tanışma fırsatı bulacak” diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise yapılacak olan kortlardan dolayı Başkan Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

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