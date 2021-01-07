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Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor

Adıyaman’ın en büyük mahallelerinden biri olan Yeni Mahallenin yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor.

Adıyaman'ın en büyük mahallelerinden biri olan Yeni Mahallenin yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor.


Mahalleye yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyen ASKİM Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Yeni Mahallede yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede özellikle kış mevsiminde yağan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olan sel olaylarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşallah ekiplerimiz buradaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacak” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

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