Yeni müftülük binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğü 'nün hizmetine tahsis edilen eski kaymakamlık binasında restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Kahta Kaymakamlığı eski hizmet binası iken yeni Hükümet Konağı'nın yapılması ile boşaltılan ve Kahta İlçe Müftülüğü'nün hizmetine tahsis edilen eski kaymakamlık hizmet binasındaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Planlı olarak yürütülen çalışmalara İlçe Müftüsü Rıfat Çevik refakat ediyor. Bina da çalışacak ustalara rahat bir çalışma ortamı sağlanabilmesi için ilk olarak bina içerisindeki molozlar temizlendi. Ardından tadilat, onarım ve boyama gibi çalışmalar, ilçe merkezi ve köylerden gelen hayırsever ustalar tarafından yapılmaya başlandı. Binanın hızla hizmete girebilmesi için mesai mefhumu gözetmeyen hayırsever ustalara, din görevlileri ve din gönüllüleri de destek veriyor.

İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, yeni hizmet binasındaki tadilatın tamamlanması ile birlikte kullanım alanlarının daha da genişleyeceğini ifade ederek, hayırsever vatandaşların ve din gönüllülerinin de desteğiyle hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Binanın kısa süre sonra hizmete girmesi bekleniyor.