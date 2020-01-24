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Yeni polis araçları törenle hizmete girdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak ve ekip otosu filosunu genişletmek amacıyla bünyesine yeni polis araçları kattı.


Sanko Holding tarafından gönderilen 3 adet araç, Merinos Halı A.Ş. tarafından gönderilen 3 araç, Adıyaman Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği tarafından alınan 1 araç ve 1 motosiklet, Adıyamanlı İşadamı Ramazan Aslan tarafından alınan 3 adet motosiklet ve emniyet genel müdürlüğünce gönderilen 1 adet motosiklet kurban kesiminin ardından hükumet konağı önünde yapılan törenle hizmete alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ve hayırsever işadamları tarafından alınan araçlar ve motosikletler Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve polis ekiplerinin bulunduğu törenle ilgili birimlere teslim edildi.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan duanın ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından araçların anahtarı şoförlere teslim edildi.


Araç teslim töreninin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Suç ve suçluyla mücadelede çağın gereksinimlerini yakalamak ve emniyet teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araç ve motosiklet desteğinde bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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