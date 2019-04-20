Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Kongresi yapıldı

Adıyaman'da teşkilatlanan Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Kongresinde İsmail Demir İl Başkanı olarak seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Teşkilat Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz ve Mehmet Gül'ün de katıldığı 1. Olağan Kongre Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede divan kurulunun belirlenmesinin ardından Kurucu İl başkanı olan İsmail Demir kongreye tek liste halinde girdi. İsmail Demir, İl Başkanı olarak seçildi.

Kongrenin açılışına katılamayan Genel Başkan Fatih Erbakan, telefonla bağlanarak kongreye katılan partilileri selamladı.

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden bahsederek, Milli Görüş davasının hak davası olduğunu söyledi.

İl Başkanı İsmail Demir ise konuşmasında, 40 yıllık geçmişi olan Milli Görüş davasında Yeniden Refah Parti ise ‘merhaba' dediklerini belirterek, “Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. Muhterem Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ‘milli görüş' diyerek yola çıktı. Bu kutlu davada milli görüşü anlayabilmek için insanlık tarihine gitmemiz lazım. Milli görüş hak ile batılın mücadelesinde Hakkı tanımaktır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğiz. Eğilmeden bükülmeden, diklenmeden 82 milyon ve İslam aleminin refahı için varız. Hakkı, adaleti ne pahasına olursa olsun savunacağız” diye konuştu.