Yeniden Refah Partisi Başkanı Demir'den kongre açıklaması

Partinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Demir, “ Milli görüş çizgisinde ekonomimizi üretken hale getirmeye geliyoruz. Anadolu'da fabrika kurmadığı şehir kalmamıştı, maalesef günümüzde birçoğunu sattılar, biz yeniden fabrikalar ağır sanayiler açmak için geliyoruz. 20 Nisan Cumartesi günü kongremizi yaptık. Elhamdülillah geçmişten beridir milli görüşün kalesi olan Adıyaman, kongremize müthiş bir ilgi göstermiş, her zamanki gibi bizi bağrına basmıştır. Bugün itibariyle mazbatamızı aldık. Şevkimiz var, heyecanımız var, derdimiz var. İnşallah bu andan sonra kapı kapı, ev ev,esnaf,esnaf dolaşarak kıymetli hemşehrilerimin dertlerini dinleyip, derman olmaya, bunun için gerekli bütün mercileri harekete geçirmeye çalışacağız. Genç dinamik aktif ve de en önemlisi inançlı bir kadromuz var. Bütün hemşehrilerimi partimize görev almaya davet ediyoruz. Kadın erkek, genç bütün kardeşlerim buyursunlar bir çayımızı içsinler. Gönül sohbetlerimize katılsınlar. Fikirleri, görüşleri bizim için çok değerlidir. Bize katkı sunarlarsa minnettar kalırız” diye konuştu.