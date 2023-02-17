Depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Binlerce teşkilat mensubumuz ilk günden beri hem arama ve kurtarma ekiplerine destek olmak hem de yardımlarda bulunmak maksadıyla deprem bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Partinin Bursa İl Teşkilatı tarafından Adıyaman'da kurulan aşevinde vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, daha sonra çöken binaların enkazlarında incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, başsağlığı dileklerini iletti. Erbakan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

“Binlerce teşkilat mensubumuz ilk günden beri sahada”

Partisinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Erbakan, “Biz geçen hafta deprem bölgesine geldik. Bu hafta tekrardan ziyarette bulunuyoruz. Dün Hatay Antakya ve diğer ilçelerde ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Adıyaman'da, Besni ve Gölbaşı'nda incelemelerde bulunuyoruz. Yarın da Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ziyaretler ve incelemelerde bulunacağız. Bu gece de Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulunacağız. Hem depremzedelerin acılarına ortak olmak da hem başsağlığı, geçmiş olsun dilekleri iletmek hem de bölgede çalışmalar yürüten yetkililere, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerine desteğimizi bildirmek için buradayız. Bizler de Yeniden Refah Partisi olarak depremin ilk anından itibaren bütün teşkilatlarımız ile seferber olduk. Bugüne kadar 322 tır yardım malzemesini bölgeye teşkilatlarımız ulaştırdı. 62 jeneratör, 436 çadır gönderildi. Şu andan da İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş'ta, Konya teşkilatımız Hatay'ın Hassa ilçesinde birer çadır kent kurmak için çalışmalarını devam ettiriyorlar. İlk günlerden itibaren koordinasyonu sağlayabilmek için Kayseri, Kahramanmaraş, Mersin ve Elazığ'da Yeniden Refah Partimizin lojistik merkezleri oluşturuldu. Bu depolarımız hizmete devam ediyor. Deprem bölgesinde 7 tane aşevi kurduk. Günlük 2 bin kişiye sabah, öğlen ve akşam yemek vermek üzere çalışıyorlar. Bunlarla birlikte binlerce teşkilat mensubumuz ilk günden beri hem arama ve kurtarma ekiplerine destek olmak hem de yardımlarda bulunmak maksadıyla deprem bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor” diye konuştu.