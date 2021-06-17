Yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Adıyaman'da bir kişi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Adıyaman Valiliği yakınlarında yolda yürüyen Büşra Y., çantasından cüzdanını düşürdü. İçerisinde 400 TL'ye yakın bir para bulunan cüzdanı bulan ve ismini açıklamak istemeyen bir kişi, cüzdan sahibini aramaya başladı. İsmini vermek istemeyen kişi, yaptığı aramalar sonrasında cüzdan sahibi Büşra Y'ye ulaşarak cüzdanı ve içerisindeki parayı teslim etti.

Cüzdanının bulunma anı ise bazı iş yeri kameralarına yansıdı. Cüzdanın bulunmasına sevinen Büşra Y., ismini vermek istemeyen vatandaşa teşekkür etti.