Yerde hareketsiz yatan şahıs alkollü çıktı

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından hareketsiz olarak yol kenarında görülen ve daha sonra hastaneye kaldırılan şahıs alkollü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesinde yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan M.A., isimli şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin alkollü olduğunu belirledi. Burada ilk müdahalesi yapılan M.A., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.