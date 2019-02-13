İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerde hareketsiz yatan şahıs alkollü çıktı

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz olarak yol kenarında görülen ve daha sonra hastaneye kaldırılan şahıs alkollü olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından hareketsiz olarak yol kenarında görülen ve daha sonra hastaneye kaldırılan şahıs alkollü olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesinde yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan M.A., isimli şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin alkollü olduğunu belirledi. Burada ilk müdahalesi yapılan M.A., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.