Yerleşemeyen öğrenciler için son gün 18 Eylül

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları gerektiğini duyurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir orta öğretim kurumunda eğitim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için bir duyuru yayımladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Örgün orta öğretime devam etmek isteyen öğrencilerin, velileri aracılığıyla en geç 18 Eylül 2020 tarihine kadar Kahta İlçe milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim lisesine kaydediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, örgün orta öğretim kurumlarında eğitimine devam edecek öğrencileri belirleyerek, okulların kontenjanlarına göre yeniden yerleştirme sağlıyor” diye konuştu