İhlas Haber Ajansı

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Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında ikametler arasında bulunan boş bir arazide ot yangını meydana geldi. Çıkan yangın paniğe neden olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, ikametlere sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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