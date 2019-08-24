İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alan yandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında korkuttu.


Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki yapılan yeni üst geçidin olduğu yerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarlada başlayan yangın yol kenarlarına kadar ulaştı. Boş arazinin tamamı yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının konutlara ulaşmaması için kontrollü söndürme ve soğutma çalışması yaptı.


Yangın tamamen söndürülünce vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.