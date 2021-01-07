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Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim edildi

Türkiye’nin yerli aşı ve serum üretimi yapan Vetal’e ait çalınan malzemeler, firmaya teslim edildi.

Türkiye'nin yerli aşı ve serum üretimi yapan Vetal'e ait çalınan malzemeler, firmaya teslim edildi.


Almanya'dan ithal edilen ve Adıyaman'da korona virüs aşısı geliştirmek için kullanan ve 1,5 milyon TL değerinde ki malzemeyi çalan çetenin İstanbul'da polis tarafından yakalanmasının adından, aşı malzemeleri firmaya getirildi.


İkitelli'de bir depoya baskın yapan polis çalınan filtre ve kapaklardan oluşan yerli aşı malzemeleri acil olarak Adıyaman'da ki aşı firması Vetal'e getirildi. Malzemeler kamyonetten görevliler tarafından indirilerek teslim alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, içerisinde aşı malzemelerinin bulunduğu Tır çalındı. Çalınan Tır olayıyla ilgili göz altına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

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