Yerli üretim “Cendere”ye TÜBİTAK'tan tam not

sırada bitirme başarısı gösteren Adıyaman Üniversitesinin elektrikli aracı “Cendere”, Kocaeli'de yapılan yarışmalarda kamuoyunun ve jürinin büyük beğenisini topladı.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şerif Çitil öncülüğünde “Yaman Team” adı verilen yarışma takımı tarafından tasarlanan ve mühendislik fakültesi bünyesindeki bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği bölümleri akademisyenleri ve öğrencileri tarafından üretilen “Cendere”, TÜBİTAK'tan da geçer not aldı.

Batarya paketlemesi ve elektrik motorunun yerli tasarım olduğu onaylanan, yerli sertifikasına sahip, mekanik aksamları, şasisi, estetik gövdesi ve güvenlik önlemleri ile ön plana çıkan “Cendere” adlı araca bu yıl otonom (İnsansız Sürüş) özelliğinin de eklendiğini belirten Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şerif Çitil, “Hedefimiz şampiyonluktu ancak, elde ettiğimiz başarı da çok önemli ve değerli” dedi.

81 ilden 300 aracın katıldığı TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını yerinde takip eden ve yarışmaya katılan takımları tek tek ziyaret edip tüm takımlara başarılar dileyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Bu önemli organizasyonda 300 yarışmacı içerisinden son 16'ya kalmak da büyük bir başarı.

Elbette, teknolojide en iyiye ulaşabilmek ciddi bir emek ve süreç istiyor. Son 16'ya kalmak bizleri ayrıca motive edecek ve en iyisini yapana kadar gerek akademisyen arkadaşlarımız gerekse de öğrenci kardeşlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversitelerin asıl işlevi tam da bu olmalı. Teknoloji üreterek ülkemize en iyi hizmeti sunabiliriz. Teknolojiyi merkeze alan bir üniversite olmak istiyoruz. Özellikle elektrikli araçlarla ilgili çok ciddi AR-GE çalışmalarımız olacak. Daha özgün, tasarımı ve performansı ile ön plana çıkacak olan yeni aracımız için şimdiden kolları sıvadık. İnanıyorum ki önümüzdeki sene Adıyaman Üniversitesi bu etkinliklere damgasını vuracaktır. Bu etkinlikte son 16'ya kalarak bizlere haklı bir gurur yaşatan üniversitemizin kıymetli akademisyenlerine ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.