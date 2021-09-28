Yeşil alanlarda bakım ve onarım yapıldı

Adıyaman Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki hummalı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, parklarda bakım ve onarım hizmetlerini sürdürürken, bir yandan da peyzaj çalışmaları yaparak, yeşil alanların güzelliğine güzellik katıyor. Belediye çalışanları, bir yandan parklardaki kamelyaları gözden geçiriyor, gerektiğinde boyasını yeniliyor, diğer yandan uzayan çimleri biçerek ağaçların dallarında gerekli budama işlemleri yapıyor. Şehir genelindeki yeşil alanların daha verimli hale gelebilmesi için en güzel hizmetleri yapmaya gayret ettiklerini belirten yetkililer, “Adıyaman Belediyesi olarak yeşil alanların değerinin her zaman farkındayız. Bu anlayışla hizmet ediyoruz. Hemşehrilerimizin dinlenme alanı olarak kullandığı, çocuklarımızın da keyifli zaman geçirdiği parklarımız bizim için çok önemli. Ekiplerimiz, bu alanların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yapıyor. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz yeşil alanlarımızı koruyarak, temiz bırakmalarıdır” diye konuştu.