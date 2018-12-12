“Yeşilay Elçileri” projesinin kapanışı yapıldı

Adıyaman'da Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Yeşilay elçileri" projesinin kapanış toplantısı düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Adıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, Yeşilay Şube Başkanlığı üyeleri, mahalle muhtarları ve bazı esnaflar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, “Bizim bu ile, bu ülkeye olan bir sevdamız var. Bu sevda adına da sağlıklı bireylerin, sağlıklı nesillerin geleceği daha büyük başarılara tutunarak elde edebilmeleri için de gayret ediyoruz. Söz konusu gelecek nesiller ile alakalı olarak bu gayretleri sergilerken de sadece Yeşilayın olması yetmiyor. Elbette ki bu önemli görev için elini taşın altına koyan kurumlarımız, basın mensuplarımız, muhtarlarımız, esnaflarımız, sanatkarlarımız var. Ülkenin bütün dinamiklerinin bağımlılıkla mücadele etmesi gerekiyor.

Bizde olmayan bir şey, bizi etkilemez demeyin. Çevremizdeki olumsuzluklar yaptığımız olumlu şeylere engel olabilir. Bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerliyoruz. Bu amaçla çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman Yeşilay Şubesi olarak sadece Adıyaman'da son 4 yıl içerisinde toplam 18 projeye imza attık ve imza atmaya da devam edeceğiz. Projemize destek veen emek veren herkese sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Adıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz ise yapmış olduğu konuşmada, Adıyaman Yeşilay Şubesinin bağımlılıkla ilgili mücadelede büyük çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, uyuşturucu bağımlılarının artık şehir merkezlerinde alışveriş yapamadıklarını, kullanamadıklarını alanlarının her geçen gün daraldığını belirtti.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini de vurgulayan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, bağımlılıkla mücadele konusunda herkese büyük görevler düştüğünü, belirterek uyuşturucu ile mücadeleye destek veren ve emek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından projeye destek verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.