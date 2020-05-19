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Yeşilay'dan karantinada kalan tarım işçilerine hediye

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Adıyaman’a gelip 14 gün karantinada kalmak zorunda olanlara çeşitli hediyeler verdi.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adıyaman'a gelip 14 gün karantinada kalmak zorunda olanlara çeşitli hediyeler verdi.


Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu ve gönüllüleri, Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Yurdunda karantinaya alınan tarım işçilerine Yeşilay Cemiyetinin hediyelerini dağıttı.


Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman'ımıza misafir olarak gelen 173 vatandaşlarımıza ve çocuklarına Cemiyetimizin hazırladığı hediye paketlerini hediye ettik. Bizler sosyal mesafemizi koruyup alınan tedbirlere riayet ettiğimiz sürece bu virüsün etkisini daha kısa zamanda atarak eski günlerimizdeki gibi hep birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu inşallah daha iyi anlayacağız" ifadelerini kullandı.

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