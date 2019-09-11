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Yeşilyurt Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi’nde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan yollarda gerçekleştirdiği bakım, onarım çalışmalarına Yeşilyurt Mahallesi'nde devam etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, Yeşilyurt Mahallesi 21103 numaralı sokakta yıpranan yolun parke taşı ile yenilendiğini dile getirdi.


Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediyesi çalışanlarına ve yetkililerine teşekkür etti.

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