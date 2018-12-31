Yeşim Pekmez kadınlar ve çocuklarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, GAP-Chetoos Çocuk Gelişim Merkezini ziyaret ederek, çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi.

Yeşim Pekmez, okul öncesi ve okul çağındaki yoksul ve dezavantajlı çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayat geçirilen GAP-Chetoos Çocuk Gelişim Merkezini ziyaret etti.

GAP Çocuk Gelişim Merkezinde okuyan çocuklarla tek tek ilgilenerek çocukları anne şefkatiyle kucaklayıp bağrına basan hanımefendi Yeşim Pekmez, minik yüreklerle uzun süre sohbet ederek Çocuk Gelişim Merkezinin eğitim odalarını gezip çocukların ders durumu hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Çocuk Gelişim Merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez, aynı bina içerisinde faaliyet gösteren ve Halk Eğitim Merkezi tarafından bayanlara yönelik açılan el sanatları kurslarını gezerek, bayan kursiyerlerle sohbet edip, kursiyerlerin yapmış olduğu birbirinden güzel ürünleri inceledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç'ten kadınlara yönelik açılan kurslarla ilgili bilgi alan Yeşim Pekmez, “Çocuklarımız burada hayata sıcak ev ortamında geleceğe hazırlanıyorlar. Çocuklarımızı sevgi ve şefkat ile kucakladık. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın bu merkezde topluma faydalı, bilgili, ahlaklı, sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılarak en güzel şekilde hayata hazırlandığını görmek bizleri memnun etmiştir. Çocuklarımıza böyle güzel bir imkân sunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kurslar sayesinde genç kızlarımız ve ev hanımlarımız kendi emekleri ile aile bütçelerine önemli katkılar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.