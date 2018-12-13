Yeşim Pekmez şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte vatan, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin en kıymetli emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şahin Kaya ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, şehitlerimizin geride bıraktıkları en kıymetli emanetleri olan ailelerini her fırsatta ziyaret etmekten ve onların yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şehitlerin çocuklarıyla da yakından ilgilenerek kucağına alan Yeşim Pekmez, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alıp, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vatan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna sevdiklerini toprağa veren şehit ailelerinin her daim yanında olacaklarını ifade eden Yeşim Pekmez, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını daima yaşatacağız. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Onlar bizlere şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni ile ülkemizin ve milletimizin bekası, devletimizin mevcudiyeti için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her fırsatta onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları bu millete armağan eden ailelerinden razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum” dedi.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti.