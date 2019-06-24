Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Ali Dağı Mesire alanında düzenlenen piknik etkinliğine 200 yetim çocuk ve aileleri katıldı. Piknik etkinliğinde çeşitli oyunlar oynandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci ve dernek yöneticilerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte halat çekme, yumurta taşıma, çuval içinde zıplama gibi oyunlar oynandı. Daha sonra ise Ali Dağı zirvesinde yetim çocuklar uçurtma uçurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, etkinliğinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan yetimlere teşekkür etti.