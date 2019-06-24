İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim çocuklar için düzenlediği uçurtma şenliğinde yetimlerin uçurtmaları gökyüzünü süsledi.


Ali Dağı Mesire alanında düzenlenen piknik etkinliğine 200 yetim çocuk ve aileleri katıldı. Piknik etkinliğinde çeşitli oyunlar oynandı.


İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci ve dernek yöneticilerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte halat çekme, yumurta taşıma, çuval içinde zıplama gibi oyunlar oynandı. Daha sonra ise Ali Dağı zirvesinde yetim çocuklar uçurtma uçurdu.


İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, etkinliğinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan yetimlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.