Yetim çocuklara kıyafet yardımı

Hava şartlarının her geçen gün soğuduğu Adıyaman'da, İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 400 yetim 100 de ailesinin maddi durumu kötü olan çocuğa mont ve gömlek verildi. Mont ve gömleklerini İHH görevlilerinin ellerinden alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken İHH görevlileri çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Yapılan bayramlık kıyafetlerle alakalı olarak açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, “Bugün İHH Adıyaman olarak 400'ü yetim olmak üzere 500 çocuğumuza kışlık mont ve gömlek olarak katkıda bulunacağız inşallah. Öncelikle bizlere yardımlarını esirgemeyen kıymetli Adıyaman halkımıza sponsorlarımıza destekçilerimize teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Yine 600 gömlekte Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Fehmi Çelik tarafından bize ulaştırılmış olup bugün bu yetim çocuklarımıza montlarımızla birlikte bu gömlekleri de vereceğiz inşallah. Adıyaman İHH olarak yetim yavrularımıza yönelik dönemsel çalışmalarımız devam ediyor. 3 Ocak itibariyle yaklaşık 250 ailemize toplam 100 bin TL para hesaplarına yatırıldı. Bu her ay rutin olarak devam ediyor” dedi. Mont ve gömlek alarak mutlu olduğunu söyleyen Muhammet Gazi Konaç ise, "Bugün buraya geldik, çok mutlu olduk bize mont verdiler. Allah razı olsun, çok güzeldi” şeklinde konuştu. Çocuklardan Rukiye Öztürk ise konuşmasında, “Burada mont ve gömlek yardımı oldu. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ise yapılan yardımların çok anlamlı olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Adıyaman Belediye Konferans salonunda düzenlenen programa Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, çocuklar ve aileleri katıldı.