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Yetim çocuklara kıyafet yardımı

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yetim ve maddi durumu zayıf çocuklara kıyafet dağıtıldı.


Hava şartlarının her geçen gün soğuduğu Adıyaman'da, İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 600'ü yetim, 400'ü maddi durumu zayıf olmak üzere toplam bin çocuğa mont verildi. Montlarını İHH görevlilerinin ellerinden alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken İHH görevlileri çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.


Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda yapılan mont dağıtımına İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, STK başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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