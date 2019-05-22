Yetimler iftarda bir araya geldi

Dünya Yetimler Günü etkinliği kapsamında düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek, yetimleri bir nebze de olsa sevindirmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla tertiplenen iftar programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. Kızılay ve İHH gönüllüleri tarafından iftar yemekleri dağıtıldı.

İftar programında konuşan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, tüm yetim çocukları, kimsesizleri ve terk edilmiş çocukları Hazreti Muhammed'in emanetleri olarak gördüklerini belirterek, eğitimden sağlığa, sosyal destek çalışmalarından acil yardımlara, kültürel aktivitelerden mesleki eğitim ve kalkındırma projelerine kadar onlarca ülkede on binlerce çocukla buluşabilmeyi amellerin en güzeli olarak gördüklerini ifade etti.

İzci, dernek olarak yetim çocukları bulundukları ortam ve köklerinden koparmadan üniversite eğitimlerini tamamlayıncaya kadar desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, “Bu kutlu çalışmaya gönül veren, yetimi kendi öz yavrusu olarak bilip gecesini gündüzüne katan kıymetli yetim dostu gönüllülerimiz ve hayırsever bağışcılarımızla paylaşıyor, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi Sekreteri A.Hakan Karayılan, Türk Kızılayı'nın kurulduğu günden beri doğal afetlerde, savaşta, mülteci göçünde, sağlık alanında, kan bağışında, ve daha bir çok konuda dünyanın 137 ülkesinde ülkemizin al bayrağını dalgalandırdığını, ihtiyaç sahibi kimseleri ayırmaksızın yardim ulaştırdığını ifade etti.

Karayılan, şu ana kadar Adıyaman'da 100'ün üzerinde yetim aileye nakdi yardımın yanı sıra kıyafet yardımında bulunduklarını, 900 koli Ramazan paketi dağıtıldığını ve yetim ailelere her zaman maddi ve manevi destek olacaklarını söyledi.

Programda Grup Ravza tarafından ilahiler seslendirildi.