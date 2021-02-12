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Yetkililer acılı aileleri yalnız bırakmadı

Adıyaman’da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafı olan ailelere yetkililer taziye dileklerinde bulundu.

Adıyaman'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafı olan ailelere yetkililer taziye dileklerinde bulundu.


Adıyaman'ın Sincik ilçesi Çamdere köyü sakinlerinin Sincik-Kahta karayolu üzerindeki silahlı kavgasının ardından protokol ve siyasiler aileleri ziyaret etti. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müftü Mehmet Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindekiler ailelere taziyelerini illetti.


Protokol mensupları ve siyasiler ilk olarak Göğüs Ailesini, ardından Gözel Ailesini ziyaret ederek, hayatını kaybedenler için dua etti.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin ziyarette ailelere seslenerek, yaşanan bu üzücü olayın ardından ailelerin birbirine düşmanlık etmemeleri, barıştan yana olmaları, araya fitne sokmak isteyenlere tevessül etmemelerini istedi.


Her iki ailenin büyükleri de devlet büyüklerinin ziyaretinden ve barış için gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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