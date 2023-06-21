‘Yıkık kent' Adıyaman'da binaların yerleri boş kaldı

Depremin en fazla hasara neden olduğu illerden birisi olan Adıyaman'da yıkılan binaların kaldırılmasıyla geniş boş alanlar oluştu.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il içerisinde yıkımın en fazla olduğu Adıyaman hayalet şehre döndü. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da binlerce yapı yıkıldı, 10 binlerce yapı yıkılacak.

Adıyaman'da ki mevcut yapıların yüzde 68,1'i hasar gördü. Yıkılan ve acil yıkılacak olan 8 bin 293 binanın enkazlarının kaldırılmasıyla kent adete ‘savaştan çıkmış' bir şehir görüntüsüne büründü.

Yıkılan binaların boş kalan alanlar dron ile görüntülendi. Meydanı olmayan kentte, iki yıl önce Adıyaman Belediyesi tarafından kent meydanı projesi başlatılmıştı. Deprem sonrası ise, kent merkezinin bir çok bölgesinde geniş meydanlar oluştu.

Yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmasıyla oluşan boş alanlar, 20 bin 201 ağır hasarlı binalarının tamamın yıkılmasıyla daha da artacak.

Adıyaman'ın deprem öncesi çekilmiş dron görüntüleri ile deprem sonrası çekilen görüntüler karşılaştırıldığında deprem felaketinin kentte yaptığı yıkımın büyüklüğünü gözler önünü seriliyor.

Yıkık kent olan Adıyaman'da imar planının yeniden yapılması ile kentte bu alanların yeniden yapılar ile dolması bekleniyor.