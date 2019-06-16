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Yılanların dansı görüntülendi

Adıyaman’da, yılanların dansı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adıyaman'da, yılanların dansı vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında bulunan Adıyaman Orman Fidanlık Şefliğindeki çalışanlar ile vatandaşlar iki yılanın dans ettiğini fark ederek hemen cep telefonlarına sarıldı. Yılanların dansını bir yandan izleyen bir yandan da cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar yılanların dansına büyük ilgi duydu. Birbirine dolanmış ve uzunlukları yaklaşık 2 metre olan yılanların dansı aynı zamanda herkesi de şaşırttı. Dakikalarca dans eden yılanlar bir süre sonra dans etmeyi bırakarak otların arasından gözlerden kayboldu.

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