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Yılbaşı gecesi uyuşturucu partisine polis baskını

Adıyaman’da yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi yapan 13 şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman'da yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi yapan 13 şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.


Yılbaşı gece sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdüren polis ekipleri, diğer taraftan uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere de göz açtırmadı. Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi E.Ü. isimli şahsa ait evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ‘Alem' operasyonu düzenledi.


Operasyon öncesinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri evden çıkan ve gözcülük yapan 3 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda şahıslar kapıyı açmadı. Polis kapıyı kırarak içeri girdi. Polis içeri girdiğinde evde bulunan 10 kişinin uyuşturucuları sobanın içine attıklarını fark edince sobayı suyla söndürdü.


Yapılan operasyonda toplam 210 gram Sentetik kannabinoid (Bonzai), 4 gram metamfetamin, 5 fişek halinde 2.30 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan 13 şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında 37 bin 800 TL idari para cezası verildi.


Evde bulunan şahıslar polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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