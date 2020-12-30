İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı kısıtlaması hindi satıcılarına yaradı

Hindi satışlarında bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle artış yaşandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de içine alacak şekilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde vatandaşlar hazırlıklara başladı. Bu yılbaşında dışarı çıkamayacak olan vatandaşlar, hindilere büyük ilgi gösteriyor. Hindileri 170 ila 200 TL'den satan üreticiler satışlardan memnun.


Hindi satıcısı Bülent Dede, bu yıl hindi satışlarında artış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 3 aydır beslediğim hindileri satışa çıkardım. Gelişmeleri için üç ay arpa, mısır, buğday ve nohut ile besledim. Satışlar önceki gün, dün iyiydi. Bugün de iyi” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.