Yılbaşı kısıtlaması hindi satıcılarına yaradı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de içine alacak şekilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde vatandaşlar hazırlıklara başladı. Bu yılbaşında dışarı çıkamayacak olan vatandaşlar, hindilere büyük ilgi gösteriyor. Hindileri 170 ila 200 TL'den satan üreticiler satışlardan memnun.

Hindi satıcısı Bülent Dede, bu yıl hindi satışlarında artış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 3 aydır beslediğim hindileri satışa çıkardım. Gelişmeleri için üç ay arpa, mısır, buğday ve nohut ile besledim. Satışlar önceki gün, dün iyiydi. Bugün de iyi” diye konuştu.