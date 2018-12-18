Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşının yaklaşması sebebiyle sahte veya kaçak içki yapımı ve satımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gölbaşı merkezde faaliyet gösteren tütüncü dükkanı ile aynı şahıslara ait depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonda 27 adet kaçak votka, 43 adet kaçak rakı, 24 adet kaçak viski, 40 litre şişelenmemiş sahte votka, 150 karton değişik markalarda bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.E. isimli şahıs göz altına alınırken, belgesiz olarak tütün ve tütün mamülü ile alkollü içecek sattığı için işyerine idari işlem yapıldı. İfadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.